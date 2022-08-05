Угроза есть, но ситуация под контролем: Гуменюк о подготовке россии к активной фазе войны на юге

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"Угрозы и предупреждения о том, что возможно очень-очень активная стадия – они имеют место. Мы должны понимать, что такие действия не исключаются. Но пугать, поддаваться панике не стоит. Очень много раздаются из разных источников разные сакральные даты, и все говорят о том, что необходимо эвакуировать мирное население. Мы поддерживаем это понимание, и призываем помочь нашим военным…. Конечно, и мы готовимся к активным боевым действиям, и враг это видит, и тоже готовится. Однако у них достаточно сложное сообщение в связи с тяжелым транспортным сообщением", - заявила она.

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские оккупанты в Запорожье и Херсонской области укрепляют позиции в ожидании контрнаступления ВСУ.