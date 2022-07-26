Інститут вивчення війни: на Запоріжжі та Херсонщині російські загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ

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ISW зазначає, що окупанти досягли незначних територіальних здобутків на південь від Бахмута 25 липня, але в основному страждають від тих самих обмежень, які раніше заважали їм швидко завоювати значні позиції під час наступальних операцій у Луганській області. На відео з геолокації в соціальних мережах від 25 липня видно, що війська приватної військової компанії "Групи Вагнера" (ПВК) просунулися до Новолуганського, а російські та українські джерела відзначають, що війська рф контролюють територію Вугледарської електростанції на північній околиці Новолуганського, ймовірно, в результаті контрольованого відходу українських військ із цього району.

Російські Telegram-канали почали писати про спроби окупантів просунутися на Новолуганське ще 25 травня, тобто російські війська два місяці безуспішно атакували це єдине місце. Новолуганське не є ані великим населеним пунктом, ані характеризується особливо складним рельєфом, але російські загарбники тижнями стояли біля нього.

Також зазначається, що захоплення Новолуганського та Вугледарської ГЕС не створить зручного виступу, по якому російські війська зможуть просуватися на північ у напрямку Бахмута. Захоплення росією Новолуганського та Вугледарської електростанції, з іншого боку, вирівнює лінію української оборони, тим самим обмежуючи перевагу, яку окупація цих районів дає російським військам.

ISW наголошує, що війська рф навряд чи зможуть ефективно використати захоплення Новолуганського для взяття Бахмута, а постійні тактичні та оперативні обмеження, з якими вони стикаються на полі бою, ймовірно, сприятимуть кульмінації наступу на Донбасі до захопленням Бахмута, Слов’янська чи будь-якого іншого великого міста Донецької області.

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