Інститут вивчення війни: у рф появу HIMARS на озброєнні ЗСУ називають поворотним моментом у війні

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"Тривога в російському інформаційному просторі продовжує зростати, оскільки темпи російських операцій сповільнюються перед лицем успішних ударів українських ракетних систем високої мобільності (HIMARS) по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS "поворотним моментом у війні". У провладних Telegram-каналах з'являються повідомлення, що недавні українські удари по російських складах, вузлах зв'язку і тилових базах надають руйнівний і потенційно необоротний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.

В ISW вважають, що російські окупанти змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, включаючи заходи маскування і постійної зміни місця розташування угруповань техніки, але така тактика не дозволяє армії рф проводити масовані артилерійські обстріли, які вони широко застосовували в ході війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management.

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