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Інститут вивчення війни: у рф появу HIMARS на озброєнні ЗСУ називають поворотним моментом у війні

Інститут вивчення війни: у рф появу HIMARS на озброєнні ЗСУ називають поворотним моментом у війні

Київ • УНН

 • 253393 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) пише, що у російському інфопросторі продовжує зростати страх провалу війни в Україні у зв'язку з успішними ударами ЗСУ з HIMARS по ключових вузлах тилового забезпечення та управління армії рф, передає УНН.

Цитата

"Тривога в російському інформаційному просторі продовжує зростати, оскільки темпи російських операцій сповільнюються перед лицем успішних ударів українських ракетних систем високої мобільності (HIMARS) по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS "поворотним моментом у війні". У провладних Telegram-каналах з'являються повідомлення, що недавні українські удари по російських складах, вузлах зв'язку і тилових базах надають руйнівний і потенційно необоротний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.

В ISW вважають, що російські окупанти змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, включаючи заходи маскування і постійної зміни місця розташування угруповань техніки, але така тактика не дозволяє армії рф проводити масовані артилерійські обстріли, які вони широко застосовували в ході війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова розвідки про HIMARS: окупанти знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець

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