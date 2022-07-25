Институт изучения войны: в рф появление HIMARS на вооружении ВСУ называют поворотным моментом в войне

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"Тревога в российском информационном пространстве продолжает расти, поскольку темпы российских операций замедляются перед успешными ударами украинских ракетных систем высокой мобильности (HIMARS) по ключевым российским материально-техническим и командно-управленческим узлам", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, пророссийские информационные источники называют появление в ВСУ установок HIMARS "поворотным моментом в войне". В провластных Telegram-каналах появляются сообщения, что недавние украинские удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и потенциально необратимое влияние на развитие будущих российских наступлений.

В ISW считают, что российские оккупанты вынуждены применять на поле боя различные тактики укрытия от HIMARS, включая меры маскировки и постоянного изменения местоположения группировок техники, но такая тактика не позволяет армии рф проводить массированные артиллерийские обстрелы, которые они широко применяли в ходе войны, о чем свидетельствуют данные NASA Fire Information for Resource Management.

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