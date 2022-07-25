Голова розвідки про HIMARS: окупанти знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець

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За словами Буданова, найбільш далекобійною системою, яка зараз перебуває на озброєнні України, є радянська "Точка-У" із максимальною дальністю близько 120 км, але "їх залишилося дуже мало", але їм на заміну прийшли РСЗВ HIMARS, на які Україна робить велику ставку.

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"Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми використовуватимемо їх. І росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець", - сказав він.

Буданов зазначив, що "ми не втратили жодного HIMARS, незважаючи на те, що заявляли росіяни".

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що надання Україні більш далекобійних ракет для американських систем HIMARS пришвидшить завершення війни, яку розпочала росія.