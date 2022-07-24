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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 26963 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Що далі летітимуть ракети HIMARS, то швидше закінчиться війна – Подоляк

Що далі летітимуть ракети HIMARS, то швидше закінчиться війна – Подоляк

Київ • УНН

 • 163837 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що надання Україні більш далекобійних ракет для американських систем HIMARS пришвидшить завершення війни, яку розпочала росія. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.

Цитата

"Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. HIMARS – чудовий "вимикач" російської пихи", – написав Подоляк.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для успішного контрнаступу Україні потрібно приблизно 100 систем HIMARS, а для зупинення окупантів – 50.

Українські Національні Новини

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