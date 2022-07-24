Що далі летітимуть ракети HIMARS, то швидше закінчиться війна – Подоляк

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"Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. HIMARS – чудовий "вимикач" російської пихи", – написав Подоляк.

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