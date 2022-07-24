Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война – Подоляк

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"Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится война. Меньше потерь среди мирного населения, меньшее экономическое давление на Европу, меньше российского миграционного и продовольственного шантажа. HIMARS – отличный "выключатель" русской спеси", – написал Подоляк.

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