Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для успешного контрнаступления Украине нужно примерно 100 систем HIMARS, а для остановки оккупантов – 50.
Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война – Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предоставление Украине более дальнобойных ракет для американских систем HIMARS ускорит завершение войны, которую начала россия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
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"Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится война. Меньше потерь среди мирного населения, меньшее экономическое давление на Европу, меньше российского миграционного и продовольственного шантажа. HIMARS – отличный "выключатель" русской спеси", – написал Подоляк.
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