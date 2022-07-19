У Міноборони назвали необхідну кількість систем HIMARS для ефективного контрнаступу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Для успішного контрнаступу Україні необхідно близько 100 систем HIMARS, в той час, як для зупинення окупантів – 50 систем. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час дискусії Atlantic Council, передає УНН.
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"Наша лінія фронту становить майже 2,5 тисяч кілометрів - це як відстань між Варшавою і Барселоною. Тому для захисту нам потрібно близько 50 таких систем", – констатував Резніков.
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Водночас, він зазначив, що для ефективного контрнаступу знадобиться близько 100 установок HIMARS, а також додаткові БТР, БМП і розвідувальні безпілотники.
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Зокрема, Резніков очікує до кінця цього року успішний контрнаступ української армії, але для цього потрібно більше далекобійного важкого озброєння.