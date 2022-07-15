На користь України: до кінця року на полі бою відбудуться серйозні зміни – Резніков

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 57185 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 102607 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 107082 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 116820 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 111952 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 95368 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 97655 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 254022 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151766 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173179 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 142969 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 132603 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 97737 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 51931 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 73132 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 73084 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 254040 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 523734 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 471402 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 675438 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 31537 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 51931 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 97737 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 142969 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 121406 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

На користь України: до кінця року на полі бою відбудуться серйозні зміни – Резніков

На користь України: до кінця року на полі бою відбудуться серйозні зміни – Резніков

Київ • УНН

 • 139014 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков очікує до кінця цього року успішний контрнаступ української армії, але для цього потрібно більше далекобійного важкого озброєння. Про це міністр розповів в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

Деталі

Резніков переконаний в тому, що Україні передадуть більшу кількість систем дальньої дії, зокрема американські HIMARS, які, за його словами, змінили перебіг війни.

За останні три тижні Україна використала їх для ударів по російських складах боєприпасів далеко за лінією фронту, завдаючи шкоди артилерійській машині москви, зазначило видання.

США не хотіли надсилати HIMARS, які мають дальність 80 км та GPS-наведення, побоюючись, що такий крок може призвести до ескалації війни. Резніков упевнений, що партнери надішлють більше, зокрема з дальністю 300 км.

"Я думаю, що це покроковий рух. Ми даємо їм докази того, що можемо використати їх з точністю та витонченістю, і отримуємо більше і з більшою дальністю", - сказав міністр.

Резніков вважає, що західна зброя, яка має більший радіус дії і точніша, ніж стара радянська артилерія, дала змогу скоротити кількість загиблих серед українських військових на Донбасі, яка у травні становила в середньому 100 осіб на день.

За його словами, більше ракет та артилерії буде необхідно для будь-якої української спроби відбити контрнаступ російських військ.

Цитата

"До кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України. (...) Я сподіваюся, що ми побачимо контрнаступальну кампанію цього року, і вона буде успішною", - заявив міністр.

Раніше

Як писав УНН, Україна веде переговори з представниками США щодо далекобійних ракет для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07