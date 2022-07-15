На користь України: до кінця року на полі бою відбудуться серйозні зміни – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков очікує до кінця цього року успішний контрнаступ української армії, але для цього потрібно більше далекобійного важкого озброєння. Про це міністр розповів в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.
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Резніков переконаний в тому, що Україні передадуть більшу кількість систем дальньої дії, зокрема американські HIMARS, які, за його словами, змінили перебіг війни.
За останні три тижні Україна використала їх для ударів по російських складах боєприпасів далеко за лінією фронту, завдаючи шкоди артилерійській машині москви, зазначило видання.
США не хотіли надсилати HIMARS, які мають дальність 80 км та GPS-наведення, побоюючись, що такий крок може призвести до ескалації війни. Резніков упевнений, що партнери надішлють більше, зокрема з дальністю 300 км.
"Я думаю, що це покроковий рух. Ми даємо їм докази того, що можемо використати їх з точністю та витонченістю, і отримуємо більше і з більшою дальністю", - сказав міністр.
Резніков вважає, що західна зброя, яка має більший радіус дії і точніша, ніж стара радянська артилерія, дала змогу скоротити кількість загиблих серед українських військових на Донбасі, яка у травні становила в середньому 100 осіб на день.
За його словами, більше ракет та артилерії буде необхідно для будь-якої української спроби відбити контрнаступ російських військ.
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"До кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України. (...) Я сподіваюся, що ми побачимо контрнаступальну кампанію цього року, і вона буде успішною", - заявив міністр.
Раніше
Як писав УНН, Україна веде переговори з представниками США щодо далекобійних ракет для реактивних систем залпового вогню HIMARS.