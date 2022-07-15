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В пользу Украины: до конца года на поле боя произойдут серьезные изменения – Резников

В пользу Украины: до конца года на поле боя произойдут серьезные изменения – Резников

Киев • УНН

 • 139013 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает до конца этого года успешное контрнаступление украинской армии, но для этого нужно больше дальнобойного тяжелого вооружения. Об этом министр рассказал в интервью Financial Times, пишет УНН.

Детали

Резников убежден в том, что Украине передадут большее количество систем дальнего действия, в частности американские HIMARS, которые, по его словам, изменили ход войны.

За последние три недели Украина использовала их для ударов по российским складам боеприпасов далеко за линией фронта, нанося ущерб артиллерийской машине москвы, отметило издание.

США не хотели отправлять HIMARS, имеющие дальность 80 км и GPS-наводку, опасаясь, что такой шаг может привести к эскалации войны. Резников уверен, что партнеры пришлют больше, в том числе с дальностью 300 км.

"Я думаю, что это пошаговое движение. Мы даем им доказательства того, что можем использовать их с точностью и утонченностью, и получаем больше и большей дальности", - сказал министр.

Резников считает, что западное оружие, имеющее больший радиус действия и более точное, чем старая советская артиллерия, позволило сократить количество погибших среди украинских военных на Донбассе, которое в мае составляло в среднем 100 человек в день.

По его словам, больше ракет и артиллерии будет необходимо для любой украинской попытки отбить контрнаступление российских войск.

Цитата

"До конца этого года произойдут серьезные изменения в поле боя в пользу Украины. (...) Я надеюсь, что мы увидим контрнаступательную кампанию в этом году, и она будет успешной", - заявил министр.

Ранее

Как писал УНН, Украина ведет переговоры с представителями США по дальнобойным ракетам для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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