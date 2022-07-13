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Украина ведет переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для HIMARS

Украина ведет переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для HIMARS

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Украина ведет переговоры с представителями США о дальнобойных ракетах для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

«На всех уровнях наше государство, наши власти ведут переговоры с представителями США… о необходимости предоставления нам ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас у нас есть до 70 км, а в целом эти ракеты разной модификации способны поражать объекты врага на большей глубине. Поэтому я думаю, что есть все шансы получить более дальнобойные ракеты. Мы их ожидаем», – рассказал Вениславский.

Дополнение

США предоставит Украине еще четыре артиллерийских ракетных комплекса HIMARS в рамках нового пакета помощи в сфере безопасности.

ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS ликвидировали в районе временно оккупированного Шахтерска Донецкой области почти всех заместителей командира 106-й воздушно-десантной дивизии рф.

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