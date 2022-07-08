Пентагон анонсує новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів: туди увійдуть 4 HIMARS-и
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. США нададуть Україні ще чотири артилерійські ракетні комплекси HIMARS у рамках нового пакету допомоги у сфері безпеки. Про це повідомив у п'ятницю журналістам високопоставлений представник Пентагону, пише УНН з посиланням на CNN.
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Як повідомляється, останній пакет допомоги оцінюється в 400 мільйонів доларів та фінансується лише з асигнувань, що означає, що США відправляють зброю безпосередньо з американських запасів озброєнь.
Пакет на 400 мільйонів доларів включає:
- чотири додаткові HIMARS і додаткові боєприпаси для них;
– три тактичні автомобілі для "відновлення обладнання, підтримки українських зусиль з ремонту, поповнення запасів у міру продовження бою";
– 1000 снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів;
– боєприпаси;
– протибатарейні системи;
- запасні частини та інше обладнання.
1000 снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів, які США надають Україні в цьому пакеті, є "новим типом" боєприпасів, які раніше США не надавали Україні, додав чиновник.
США надали Україні загалом 12 систем HIMARS, а також чотири додаткові системи, сказав чиновник.
Повідомлення про те, що росіяни знищили дві системи HIMARS, є хибними, додав представник Пентагону.
"Ті, що вже були надані, повністю враховані. Українці все ще використовують їх у бою", - сказав чиновник.
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