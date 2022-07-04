HIMARS уже на Запорожском направлении: Генштаб показал, как системы работают по оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Системы HIMARS продолжают "демилитаризацию" российской оккупационной армии. Их работу в Запорожском направлении показал Генштаб ВСУ и Запорожская ОВА, пишет УНН.
Цитата
"Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно", - подписали фото работы системы в Генштабе.
При этом Запорожская ОВА обнародовала соответствующее видео.
Напомним
Президент США Джо Байден официально объявил о включении произведенных в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.