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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 29685 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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HIMARS вже на Запорізькому напрямку: Генштаб показав, як системи працюють по окупантах

HIMARS вже на Запорізькому напрямку: Генштаб показав, як системи працюють по окупантах

Київ • УНН

 • 1375991 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Системи HIMARS продовжують "демілітаризацію" російської окупаційної армії. Їх роботу на Запорізькому напрямку показав Генштаб ЗСУ та Запорізька ОВА, пише УНН.

Цитата

"Бойова робота HIMARS. Запорізький напрямок. Гарно, швидко, точно", - підписали фото роботи системи у Генштабі.

При цьому Запорізька ОВА оприлюднила відповідне відео.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про включення вироблених у США високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) до пакету військової допомоги для України.

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