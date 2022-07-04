HIMARS вже на Запорізькому напрямку: Генштаб показав, як системи працюють по окупантах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Системи HIMARS продовжують "демілітаризацію" російської окупаційної армії. Їх роботу на Запорізькому напрямку показав Генштаб ЗСУ та Запорізька ОВА, пише УНН.
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"Бойова робота HIMARS. Запорізький напрямок. Гарно, швидко, точно", - підписали фото роботи системи у Генштабі.
При цьому Запорізька ОВА оприлюднила відповідне відео.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден офіційно оголосив про включення вироблених у США високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) до пакету військової допомоги для України.