Україна веде переговори з США про постачання далекобійних ракет для HIMARS

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«На всіх рівнях наша держава, наша влада веде переговори з представниками США… про необхідність надання нам ракет більшої дальності для HIMARS. Наразі ми маємо до 70 км, а загалом ці ракети різної модифікації здатні вражати об'єкти ворога на більшій глибині. Тому, я думаю, що є всі шанси отримати більш далекобійні ракети. Ми їх очікуємо», - розповів Веніславський.

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США нададуть Україні ще чотири артилерійські ракетні комплекси HIMARS у рамках нового пакету допомоги у сфері безпеки.

ЗСУ за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS ліквідували в районі тимчасово окупованого Шахтарська Донецької області майже всіх заступників командира 106-ї повітряно-десантно дивізії рф.