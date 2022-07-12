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Наслідки роботи HIMARS: у Шахтарську ліквідовано заступників командира 106-ї дивізії рф

Наслідки роботи HIMARS: у Шахтарську ліквідовано заступників командира 106-ї дивізії рф

Київ • УНН

 • 274848 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. ЗСУ за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS ліквідували в районі тимчасово окупованого Шахтарська Донецької області майже всіх заступників командира 106-ї повітряно-десантно дивізії рф.  Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує УНН.

Цитата

"За результатами вогневого ураження HIMARS в районі нп Шахтарськ загинули усі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії рф, окрім одного (позивний "барсук", він у важкому стані)", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

8 липня стало відомо, що у тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області прогриміли вибухи. Telegram-канали повідомляли, що на складі боєприпасів.

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