В окупованому Шахтарську прогриміли вибухи: повідомляють, що на складі боєприпасів

Цитата

"Жодного дня без бавовни не може дядичко "Ленд Ліз". Цього разу, він передав привіт "не складам з БК і ПММ" рашистів в Шахтарську. Але це не точно. Бо скоріше за все, орки знову жарили шашлик і курили у невстановленому місці", - зазначається у повідомленні СтратКом ЗСУ у Telegram.

Деталі

Також нардеп Олексій Гончаренко у Telegram написав, що вночі "відбулась демілітарізація складу боєприпасів в окупованому Шахтарську".

Своєю чергою, журналіст Андрій Цаплієнко зазначив про "гучну ніч для окупантів". "Шахтарськ, вибухнув арсенал боєприпасів. Донецьк, запалав крупний склад паливно-мастильних матеріалів", - написав він у Telegram.

Доповнення

7 липня повідомлялося про пожежу в тимчасово окупованих Донецьку та Дебалецевому.

Тим часом ВВС News Україна зробила "карту ударів Збройних сил" по складах боєкомплектів російських військ на окупованих територіях за 5-75 км від лінії фронту. На карті зафіксовані 11 ударів, яких завдали 28 червня - 6 липня.