В оккупированном Шахтерске прогремели взрывы: сообщают, что на складе боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы, Telegram-каналы сообщают, что на складе боеприпасов. Соответствующие видео распространил СтратКом ВСУ, пишет УНН.
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"Никакого дня без хлопка не может дядюшка "Ленд Лиз". На этот раз, он передал привет "не складам с БК и ГСМ" рашистов в Шахтерске. Но это не точно. Потому что скорее всего, орки снова жарили шашлык и курили в неустановленном месте", - отмечается в сообщении СтратКом ВСУ в Telegram.
Детали
Также нардеп Алексей Гончаренко в Telegram написал, что ночью "произошла демилитаризация склада боеприпасов в оккупированном Шахтерске".
В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко отметил о "громкой ночи для оккупантов". "Шахтерск, взорвался арсенал боеприпасов. Донецк, загорелся крупный склад горюче-смазочных материалов", - написал он в Telegram.
Дополнение
7 июля сообщалось о пожаре во временно оккупированных Донецке и Дебалецовом.
Между тем BBC News Украина сделала "карту ударов Вооруженных сил" по складам боекомплектов российских войск на оккупированных территориях в 5-75 км от линии фронта. На карте зафиксированы 11 ударов, нанесенных 28 июня - 6 июля.