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В оккупированном Шахтерске прогремели взрывы: сообщают, что на складе боеприпасов

Киев • УНН

 • 197940 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы, Telegram-каналы сообщают, что на складе боеприпасов. Соответствующие видео распространил СтратКом ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"Никакого дня без хлопка не может дядюшка "Ленд Лиз". На этот раз, он передал привет "не складам с БК и ГСМ" рашистов в Шахтерске. Но это не точно. Потому что скорее всего, орки снова жарили шашлык и курили в неустановленном месте", - отмечается в сообщении СтратКом ВСУ в Telegram.

Детали

Также нардеп Алексей Гончаренко в Telegram написал, что ночью "произошла демилитаризация склада боеприпасов в оккупированном Шахтерске".

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко отметил о "громкой ночи для оккупантов". "Шахтерск, взорвался арсенал боеприпасов. Донецк, загорелся крупный склад горюче-смазочных материалов", - написал он в Telegram.

Дополнение

7 июля сообщалось о пожаре во временно оккупированных Донецке и Дебалецовом.

Между тем BBC News Украина сделала "карту ударов Вооруженных сил" по складам боекомплектов российских войск на оккупированных территориях в 5-75 км от линии фронта. На карте зафиксированы 11 ударов, нанесенных 28 июня - 6 июля.

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