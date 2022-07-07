Снова "хлопок": под оккупированным Дебальцевым поднялся столб черного дыма
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. СтратКом ВСУ обнародовал видео, на котором недалеко от временно оккупированного Дебальцево в Донецкой области видно сильное задымление, пишет УНН.
"Огромный хлопок вблизи Дебальцево. Дядюшка "Ленд Лиз" бодрствует и передает поздравление оркам", - подписали видео в СтратКоме ВСУ в Telegram.
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Ранее сегодня сообщалось о пожаре во временно оккупированном Донецке.
Тем временем ВВС News Украина сделала "карту ударов Вооруженных сил" по составам боекомплектов российских войск на оккупированных территориях за 5-75 км от фронта. На карте зафиксированы 11 ударов, нанесенных 28 июня - 6 июля.