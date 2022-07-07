Знову "бавовна": під окупованим Дебальцевим піднявся стовп чорного диму

"Величезна бавовна поблизу Дебальцево. Дядичко "Ленд Ліз" не спить і передає вітаннячка оркам", - підписали відео у СтратКомі ЗСУ у Telegram.

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Раніше сьогодні повідомлялося про пожежу в тимчасово окупованому Донецьку.

Тим часом ВВС News Україна зробила "карту ударів Збройних сил" по складах боєкомплектів російських військ на окупованих територіях за 5-75 км від лінії фронту. На карті зафіксовані 11 ударів, яких завдали 28 червня - 6 липня.