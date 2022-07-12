Последствия работы HIMARS: в Шахтерске ликвидированы заместители командира 106-й дивизии рф

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"По результатам огневого поражения HIMARS в районе нп Шахтерск погибли все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии рф, кроме одного (позывной "барсук", он в тяжелом состоянии)", – говорится в сообщении.

Напомним

8 июля стало известно, что во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы. Telegram-каналы сообщали, что на складе боеприпасов.