Последствия работы HIMARS: в Шахтерске ликвидированы заместители командира 106-й дивизии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS ликвидировали в районе временно оккупированного Шахтерска Донецкой области почти всех заместителей командира 106-й воздушно-десантной дивизии рф. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, информирует УНН.
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"По результатам огневого поражения HIMARS в районе нп Шахтерск погибли все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии рф, кроме одного (позывной "барсук", он в тяжелом состоянии)", – говорится в сообщении.
Напомним
8 июля стало известно, что во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы. Telegram-каналы сообщали, что на складе боеприпасов.