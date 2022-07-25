Глава разведки о HIMARS: оккупанты знают, что в любом случае с этим оружием им конец

Детали

По словам Буданова, наиболее дальнобойной системой, которая сейчас находится на вооружении Украины, является советская "Точка-У" с максимальной дальностью около 120 км, но "их осталось очень мало", но им на замену пришли РСЗО HIMARS, на которые Украина делает большую ставку.

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"Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем использовать их. И россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец", – сказал он.

Буданов отметил, что "мы не потеряли ни одного HIMARS, несмотря на то, что заявляли россияне".

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предоставление Украине более дальнобойных ракет для американских систем HIMARS ускорит завершение войны, которую начала россия.