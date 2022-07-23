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Голова комітету збройних сил США розповів, скільки ще HIMARS може отримати Україна

Голова комітету збройних сил США розповів, скільки ще HIMARS може отримати Україна

Київ • УНН

 • 167831 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт зазначив, що Україна може отримати ще кілька ракетних систем HIMARS з США та інших західних країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Деталі

Він наголосив, що Вашингтон готовий надати Україні стільки HIMARS, скільки зможе.

"Не факт, що в нашому арсеналі є 50 таких установок. Я думаю, зараз мета - досягти кількості 25-30 ракетних установок залпового вогню. Це буде поєднання HIMARS і декількох систем MLRS з Великої Британії та інших країн", - сказав Сміт.

Також він додав, що досягти позначки в 50 або 60 установок буде складно, але 25 або 30 - це реалістична цифра. Крім самих систем треба надати якомога більше боєприпасів і ракет для них.

Нагадаємо

Сьогодні, 23 липня, у Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США.

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