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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Київ прибула делегація Палати представників Конгресу США

У Київ прибула делегація Палати представників Конгресу США

Київ • УНН

 • 135877 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Сьогодні у Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні у Києві зустрічаюся з делегацією Палати представників Конгресу США. Вдячний за останній оголошений пакет безпекової підтримки. Особливо – за вкрай потрібні нам артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати. Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у захисті нашої території, нашої землі й українського народу», - написав Зеленський.

Доповнення

У п'ятницю Білий дім оголосив про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки, щоб допомогти країні у боротьбі з росією.

Джон Кірбі, координатор з комунікацій Ради національної безпеки США, сказав, що новий пакет на 175 мільйонів доларів включатиме ракетні системи середньої дальності та тактичні безпілотники.

Українські Національні Новини

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