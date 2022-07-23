У Київ прибула делегація Палати представників Конгресу США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Сьогодні у Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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«Сьогодні у Києві зустрічаюся з делегацією Палати представників Конгресу США. Вдячний за останній оголошений пакет безпекової підтримки. Особливо – за вкрай потрібні нам артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати. Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у захисті нашої території, нашої землі й українського народу», - написав Зеленський.
Доповнення
У п'ятницю Білий дім оголосив про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки, щоб допомогти країні у боротьбі з росією.
Джон Кірбі, координатор з комунікацій Ради національної безпеки США, сказав, що новий пакет на 175 мільйонів доларів включатиме ракетні системи середньої дальності та тактичні безпілотники.