США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 175 млн доларів – Білий дім

Деталі

Так, Президент США Джо Байден дав доручення Державному секретарю про виділення до 175 мільйонів доларів на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та навчання Україні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що США цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть додаткові системи HIMARS.

Сполучені Штати та союзники обговорюють можливість проведення навчань для українських пілотів.