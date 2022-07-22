США выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 млн долларов – Белый дом

Детали

Так, Президент США Джо Байден дал поручение Государственному секретарю о выделении до 175 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение Украине.

Дополнение

Ранее сообщалось, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут дополнительные системы HIMARS.

Соединенные Штаты и союзники обсуждают возможность проведения учений для украинских пилотов.