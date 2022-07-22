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США выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 млн долларов – Белый дом

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 175 млн долларов – Белый дом

Киев • УНН

 • 156345 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Так, Президент США Джо Байден дал поручение Государственному секретарю о выделении до 175 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение Украине.

Дополнение

Ранее сообщалось, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут дополнительные системы HIMARS.

Соединенные Штаты и союзники обсуждают возможность проведения учений для украинских пилотов.

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