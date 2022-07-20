У Білому домі анонсували, що передуть Україні додаткові HIMARS

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"Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена", – сказав він.

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Чиновник зауважив, що до нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи HIMARS, "які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою", а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.

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У Міноборони назвали необхідну кількість систем HIMARS для ефективного контрнаступу.