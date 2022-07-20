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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Білому домі анонсували, що передуть Україні додаткові HIMARS

У Білому домі анонсували, що передуть Україні додаткові HIMARS

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу повідомив, що США цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена", – сказав він.

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Чиновник зауважив, що до нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи HIMARS, "які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою", а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.

Деталі

У Міноборони назвали необхідну кількість систем HIMARS для ефективного контрнаступу.

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