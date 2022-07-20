В Белом доме анонсировали, что передадут Украине дополнительные HIMARS

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге сообщил, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Мы продолжим оказывать Украине исторические уровни безопасности помощи. Позже на этой неделе администрация объявит о новом пакете помощи с военным оборудованием для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена", – сказал он.

Детали

Чиновник заметил, что в новый пакет помощи войдут дополнительные системы HIMARS, "которые украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя", а также дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Детали

В Минобороны назвали необходимое количество систем HIMARS для эффективного контрнаступления.

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