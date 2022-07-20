США та союзники обговорюють проведення навчань для українських пілотів – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Сполучені Штати та союзники обговорюють можливість проведення навчань для українських пілотів. Про це заявив начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Браун підтвердив, що обговорення тривають, але жодних рішень ще не ухвалили.
"Ми хочемо розробити довгостроковий план щодо того, як побудувати їхні Військово-повітряні сили та ті Повітряні сили, які їм знадобляться у майбутньому", - сказав він.
Деталі
Завдяки забезпеченню Заходом протиповітряної зброї Україна змогла перешкодити росії встановити контроль над небом з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, пише Reuters. Раніше ВПС України публічно заявили про свої надії на винищувачі F-15 і F-16.
Коментар Брауна прозвучав через кілька днів після того, як Палата представників США схвалила поправку до законопроєкту про оборонний бюджет США на 2023, що дасть змогу виділити 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів і технічне обслуговування бойових літаків Сполучених Штатів.
Браун відмовився коментувати цю поправку, натомість наголосив, що майбутня підготовка українських льотчиків – це складне питання, яке потребує врахування воєнного стану та можливості Києва виводити пілотів з бою для тривалого навчання.
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США цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть додаткові системи HIMARS.