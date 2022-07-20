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Актуальное
США и союзники обсуждают проведение учений для украинских пилотов – Reuters

США и союзники обсуждают проведение учений для украинских пилотов – Reuters

Киев • УНН

 • 139292 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Соединенные Штаты и союзники обсуждают возможность проведения учений для украинских пилотов. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

Браун подтвердил, что обсуждения продолжаются, но никакие решения еще не приняты.

"Мы хотим разработать долгосрочный план относительно того, как построить их Военно-воздушные силы и Воздушные силы, которые им понадобятся в будущем", - сказал он.

Детали

Благодаря обеспечению Западом противовоздушного оружия Украина смогла помешать россии установить контроль над небом с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, пишет Reuters. Ранее ВВС Украины публично заявили о своих надеждах на истребители F-15 и F-16.

Комментарий Брауна прозвучал через несколько дней после того, как Палата представителей США одобрила поправку к законопроекту об оборонном бюджете США на 2023 год, что позволит выделить 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов и техническое обслуживание боевых самолетов Соединенных Штатов.

Браун отказался комментировать эту поправку, но подчеркнул, что будущая подготовка украинских летчиков – это сложный вопрос, который требует учета военного положения и возможности Киева выводить пилотов из боя для длительного обучения. 

Ранее

США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут дополнительные системы HIMARS.

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