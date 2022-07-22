Білий дім оголосив про пакет допомоги у сфері безпеки для України: що туди увійшло
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У п'ятницю Білий дім оголосив про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки, щоб допомогти країні у боротьбі з росією. УНН розповідає що увійшло до нового пакету зброї.
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Джон Кірбі, координатор з комунікацій Ради національної безпеки США, сказав, що новий пакет на 175 мільйонів доларів включатиме ракетні системи середньої дальності та тактичні безпілотники.
За словами Кірбі, останній пакет доводить загальну допомогу США Україні до 8,2 млрд доларів.
Новий пакет включає:
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- Чотири реактивні артилерійські комплекси (HIMARS) та додаткові боєприпаси для HIMARS;
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- Чотири командно-штабні машини;
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- 36 000 патронів калібру 105 мм;
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- 3000 протитанкових гармат;
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- Запчастини та інше обладнання;
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- До 580 тактичних безпілотних авіаційних комплексів «Phoenix Ghost».
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