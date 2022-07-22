Белый дом объявил о пакете помощи в сфере безопасности для Украины: что туда вошло
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В пятницу Белый дом объявил о дополнительной помощи Украине в области безопасности, чтобы помочь стране в борьбе с россией. УНН рассказывает, что вошло в новый пакет оружия.
Детали
Джон Кирби, координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США, сказал, что новый пакет на 175 миллионов долларов будет включать ракетные системы средней дальности и тактические беспилотники.
По словам Кирби, последний пакет доводит общую помощь США Украине до 8,2 млрд долларов.
Новый пакет включает:
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- Четыре реактивных артиллерийских комплекса (HIMARS) и дополнительные боеприпасы для HIMARS;
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- Четыре командно-штабных машины;
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- 36 000 патронов калибра 105 мм;
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- 3000 противотанковых пушек;
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- Запчасти и другое оборудование;
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- До 580 тактических беспилотных авиационных комплексов «Phoenix Ghost».
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