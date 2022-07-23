Пентагон: російські загарбники бояться HIMARS та намагаються їх знищити, але зазнають невдач

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Селдін опублікував частину із заяви високопоставленого представника Пентагону, який розповів, що російські окупанти використовують маскування, аби протидіяти раективним системам залпового вогню.

"Ми бачимо свідчення того, що росія намагається пристосуватися до появи систем залпового вогню HIMARS на полі бою. Але росіяни, зрештою, не можуть протидіяти цим РЗСВ”, - заявив посадовець Міноборони США.

Чиновник також додав, що США вже надали Україні військову допомогу на 8,2 млрд доларів і не мають наміру на цьому зупинятися.

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У Білому домі анонсували, що передуть Україні додаткові HIMARS.