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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Пентагон: російські загарбники бояться HIMARS та намагаються їх знищити, але зазнають невдач

Пентагон: російські загарбники бояться HIMARS та намагаються їх знищити, але зазнають невдач

Київ • УНН

 • 268433 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Російські окупанти намагаються пристосуватися до впливу HIMARS, але зазнають невдач. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна.

Деталі

Селдін опублікував частину із заяви високопоставленого представника Пентагону, який розповів, що російські окупанти використовують маскування, аби протидіяти раективним системам залпового вогню.

"Ми бачимо свідчення того, що росія намагається пристосуватися до появи систем залпового вогню HIMARS на полі бою. Але росіяни, зрештою, не можуть протидіяти цим РЗСВ”, - заявив посадовець Міноборони США.

Чиновник також додав, що США вже надали Україні військову допомогу на 8,2 млрд доларів і не мають наміру на цьому зупинятися.

Нагадаємо 

У Білому домі анонсували, що передуть Україні додаткові HIMARS.

Українські Національні Новини

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