Пентагон: российские захватчики боятся HIMARS и пытаются их уничтожить, но терпят неудачу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские оккупанты пытаются приспособиться к влиянию HIMARS, но терпят неудачу. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина.
Детали
Селдин опубликовал часть из заявления высокопоставленного представителя Пентагона, который рассказал, что российские оккупанты используют маскировку, чтобы противодействовать раективным системам залпового огня.
"Мы видим свидетельство того, что россия пытается приспособиться к появлению систем залпового огня HIMARS на поле боя. Но россияне, в конце концов, не могут противодействовать этим РЗСО”, - заявил чиновник Минобороны США.
Чиновник также добавил, что США уже предоставили Украине военную помощь на 8,2 млрд долларов и не намерены на этом останавливаться.
Напомним
В Белом доме анонсировали, что передадут Украине дополнительные HIMARS.