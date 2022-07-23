Глава комитета вооруженных сил США рассказал, сколько еще HIMARS может получить Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит отметил, что Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
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Он подчеркнул, что Вашингтон готов предоставить Украине столько HIMARS, сколько сможет.
"Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25-30 ракетных установок залпового огня. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран", - сказал Смит.
Также он добавил, что достичь отметки в 50 или 60 установок будет сложно, но 25 или 30 – это реалистичная цифра. Помимо самих систем, нужно предоставить как можно больше боеприпасов и ракет для них.
Напомним
Сегодня, 23 июля, в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США.
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