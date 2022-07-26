Институт изучения войны: в Запорожье и Херсонской области российские захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ

Детали

ISW отмечает, что оккупанты достигли незначительных территориальных достижений к югу от Бахмута 25 июля, но в основном страдают от тех же ограничений, которые ранее мешали им быстро завоевать значительные позиции во время наступательных операций в Луганской области. На видео по геолокации в социальных сетях от 25 июля видно, что войска частной военной компании "Группы Вагнера" ​​(ПВК) продвинулись к Новолуганскому, а российские и украинские источники отмечают, что войска рф контролируют территорию Угледарской электростанции на северной окраине Новолуганского, вероятно, в результате контролируемого ухода украинских войск из этого района.

Российские Telegram-каналы начали писать о попытках оккупантов продвинуться на Новолуганское еще 25 мая, то есть российские войска два месяца безуспешно атаковали это единственное место. Новолуганское не является ни большим населенным пунктом, ни характеризуется особо сложным рельефом, но российские захватчики неделями стояли возле него.

Также отмечается, что захват Новолуганского и Угледарской ГЭС не создаст удобного выступления, по которому российские войска смогут продвигаться на север в направлении Бахмута. Захват россией Новолуганского и Угледарской электростанции, с другой стороны, выравнивает линию украинской обороны, тем самым ограничивая преимущество, которое оккупация этих районов дает российским войскам.

ISW отмечает, что войска рф вряд ли смогут эффективно использовать захват Новолуганского для взятия Бахмута, а постоянные тактические и оперативные ограничения, с которыми они сталкиваются на поле боя, вероятно, будут способствовать кульминации наступления на Донбассе к захватам Бахмута, Славянска или любой другой крупный город Донецкой области.

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