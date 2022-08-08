Украинские защитники уничтожили 24 российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинские военные на юге уничтожили российский танк Т-62 и 24 оккупантов. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
Враг основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения наших войск и удержании собственных рубежей обороны.
Пытается проводить разведку с помощью БпЛА, продолжает обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.
В течение боевого дня совершал авиационные атаки штурмовой и армейской авиацией по нашим позициям. Наши потери не допущены.
Тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра врагом обстрелян Николаев. Снаряды упали в Корабельном районе. Человеческих потерь нет.
"Градами" с левого берега обстрелян Никопольский район. Повреждена насосная станция и десять дачных домов. Без человеческих утрат.
Нашей штурмовой авиацией и вертолетной парой нанесены три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе, и еще одному опорному пункту в Бериславском.
По их результатам и работе ракетно-артиллерийских подразделений по выполнению огневых задач, подтверждены потери врага в количестве 24 рашистов, 1 танка Т-62 и еще 5 единиц другой бронированной и автомобильной техники. В районе Волшебного, в Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов. Окончательные потери врага дознаются.
Напомним
Несмотря на штормовую погоду, в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей вражеского флота.