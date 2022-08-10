В оккупированном Мелитополе раздался взрыв: предварительно - горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительной информации – горит здание сервисного центра МВД, которое захватили российские захватчики. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Уже стало доброй традицией не давать оккупантам спокойно спать. Хлопок для орков в Мелитополе и рядом с городом – четвертый вечер подряд", - отметил Федоров.
Детали
Он также сообщил, что был зафиксирован громкий взрыв, который слышали во всех районах. По предварительной информации, горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты.
"Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдоорган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны", - подчеркнул мэр.
Напомним
Ночью, 8 августа, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя.