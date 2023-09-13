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Пытали и убивали людей во время оккупации Херсона: еще трем росгвардейцам сообщено о подозрении

Пытали и убивали людей во время оккупации Херсона: еще трем росгвардейцам сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 240917 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Прокуратура сообщила о подозрении еще трем росгвардейцам, которые пытали и убивали людей во время оккупации Херсона. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в марте – октябре 2022 года, во время оккупации Херсона, подозреваемые совместно с другими военнослужащими вооруженных сил и силовых структур рф похищали местных жителей. Гражданских людей подвергали жестоким пыткам, применяя психологическое и физическое насилие, склоняли к сотрудничеству с оккупационными властями. Заставляли свидетельствовать против себя, родных и знакомых.

В настоящее время установлено более двухсот человек, которые содержались в этом здании и ежедневно подвергались различным методам пыток, в том числе применению электрического тока в области половых органов.

Задокументировано два факта смерти гражданских лиц от пыток.

Сейчас всем троим инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Двум из них - еще умышленное убийство гражданского лица (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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