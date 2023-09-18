В Сумской области "авторитет" организовал наркотрафик в следственном изоляторе

Детали

По данным следствия, 45-летний подозреваемый, используя приобретенный в криминальных кругах авторитет, выполнял функции «смотрящего за СИЗО».

Он установил свои правила порядка по накоплению и дальнейшему распределению так называемого «воровского общака», а также обеспечивал поставки и определял дальнейшее распределение среди заключенных наркотиков и других запрещенных предметов.

Он давал указание одному из заключенных, в какую камеру и сколько запрещенных веществ можно передавать. Чтобы избежать разоблачения, мужчина смешивал каннабис с табаком и переправлял смесь с помощью веревки, натянутой между камерами.

Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры сообщили о подозрении так называемому «смотрящему» и его товарищу.

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