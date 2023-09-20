ВМС Бразилии изъяли рекордные 3,6 тонны кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Во вторник Военно-морские силы Бразилии заявили, что изъяли 3,6 метрической тонны кокаина на лодке у побережья северо-восточного штата Пернамбуку, что стало крупнейшим захватом наркотиков в море Бразилии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В заявлении ВМС сказано, что они захватили небольшую моторную лодку, которая использовалась для перевозки людей и груза вдоль побережья с пятью членами экипажа, которая направлялась в Африку. Судно было отбуксировано патрульным судном в порт Ресифи.
Изъятие произошло после серии операций, проведенных ВМС для борьбы с транспортировкой наркотиков на побережье страны.
Справочно
По данным ВМС, с 2020 года изъято более 17 тонн кокаина, 4,3 тонны гашиша, 695 тонн сигарет, 113,34 тонны рыбы, 14 тонн марихуаны и 3146 кубометров древесины.
Напомним
На Днепропетровщине правоохранители задержали преступную группу, которая организовала наркобизнес. Ежемесячно наркобизнес приносил дельцам до 1,5 млн грн «прибыли».