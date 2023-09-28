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В Ирландии конфисковали крупнейшую в истории партию наркотиков на сумму более 165 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 302446 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Крупнейшее изъятие наркотиков в истории Ирландии состоялось во вторник у побережья Корка на юго-востоке страны. Об этом в среду сообщила ирландская полиция, пишет CNN, передает УНН.

Цитата

Кокаин весом 2253 кг, стоимостью примерно 165 миллионов долларов, был изъят с судна "MV Matthew", которое направлялось из Южной Америки, заявил генеральный директор налоговой и таможенной службы Джерри Гаррахилл на пресс-конференции в Дублине в среду.

«Это самое крупное изъятие наркотиков в истории штата», — сказал на той же конференции Джастин Келли, помощник комиссара An Garda Síochána, полиции Ирландии.

«Это чрезвычайно важная операция, и она демонстрирует нашу непоколебимую решимость разрушить и уничтожить сети, которые намереваются доставлять наркотики в нашу страну», — добавил Келли.

Детали

Согласно пресс-релизу Garda, трое мужчин в возрасте 31, 50 и 60 лет были арестованы по подозрению в организованной преступности и сейчас их допрашивают в отделениях полиции в графстве Вексфорд.

Офицеры сообщили, что наркотики происходили из Южной Америки и предназначались преступным группам в Ирландии, Великобритании и Европе.

Согласно пресс-релизу Garda, оперативная группа, состоящая из членов Таможенной службы Ирландии, военно-морского флота и An Garda Síochána, скоординировала работу, чтобы задержать панамское зарегистрированное грузовое судно для массовых грузов рано во вторник.

Вооруженные силы осуществляли высадку с вертолета на палубу в сложных погодных условиях, когда судно пыталось вернуться из ирландских вод.

После того, как военные зафиксировали судно, члены оперативной группы были переведены на борт и сопровождены военно-морским кораблем в гавань Корк, где сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза.

Дополнение

Согласно пресс-релизу полиции Ирландии, операция под руководством разведки была проведена в сотрудничестве с Морским аналитическим и оперативным центром по борьбе с наркотиками (MAOC-N), базирующимся в Лиссабоне. 

MAOC-N – это инициатива семи стран-членов ЕС, включая Францию, Ирландию, Италию, Испанию, Нидерланды, Португалию и Великобританию, при финансовой поддержке Европейского Союза.

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