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СБУ и правоохранители ЕС перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из Ирана в Евросоюз

СБУ и правоохранители ЕС перекрыли масштабный канал контрабанды наркотиков из Ирана в Евросоюз

Киев • УНН

 • 333616 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Румынии и Германии провели спецоперацию по ликвидации масштабного канала контрабанды героина из Ирана в Евросоюз, сообщает СБУ, передает УНН.

Цитата

"Спецоперация началась еще в сентябре 2022 года, когда СБУ и Национальная полиция Украины задержали в Одессе двух иностранных наркокурьеров. Они пытались транзитом через Украину переправить в Западную Европу почти 186 кг иранского героина", - говорится в сообщении.

Детали

Для маскировки, как сообщается, подозреваемые прятали товар в коробках с двойным дном, в которых перевозили 16 тонн фиников. По ценам черного рынка, стоимость изъятой «партии» наркотиков достигала 11 млн долларов.

Правоохранителями было установлено, что двое задержанных входят в состав мощной транснациональной наркогруппировки. И чтобы разоблачить ее организатора, который проживал в одной из стран ЕС, были проведены дополнительные оперативные и следственные действия во взаимодействии с европейскими партнерами.

Это позволило установить местонахождение главного фигуранта, задокументировать его преступные действия и задержать.

По данным следствия, злоумышленник разработал маршрут переправки наркотиков морским путем через одесский порт, а после его блокады в связи с агрессией рф - использовал порты Румынии и перемещал груз в Украину по суше.

В настоящее время в Румынии продолжается расследование в отношении задержанного организатора наркогруппировки.

Двум «курьерам», которых задержали в Украине, следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств в особо крупных размерах).

Суд избрал им меры пресечения - содержание под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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