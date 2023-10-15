В аеропорту Гонконга в інвалідному візку виявили 11 кг кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Співробітники міжнародного аеропорту Гонконгу, Китай, знайшли 11 кг, ймовірно, кокаїну, який захованого в подушках електричного інвалідного візка. Про це пише ВВС, передає УНН.
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У суботу наркотики вартістю 1,5 мільйона доларів було знайдено під час проходження 51-річного чоловіка митного оформлення. Він прибув із карибської країни Сінт-Мартен через Париж
Злочинця було заарештовано.Йому може загрожувати довічне ув'язнення, якщо його визнають винним у торгівлі небезпечним наркотиком.
За словами митників, інвалідний візок підозрюваний придбав у країні як одне з двох місць зареєстрованого багажу.
Додаткову експертизу було призначено, коли персонал запідозрив і виявив докази того, що подушка сидіння та спинка були перешиті.
Чоловік сказав чиновникам, що він є директором компанії з прокату автомобілів і що інвалідний візок позичив йому друг.
За фактом події розпочато розслідування.
Митники заявили у відповідь на відкриття, що вони посилять перевірки відвідувачів із «регіонів високого ризику» для боротьби з транснаціональною діяльністю з торгівлі наркотиками.
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