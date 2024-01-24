В Колумбии арестовали подводную лодку, которая перевозила почти 800 кг кокаина

ВМС Колумбии сообщили об аресте первой в этом году субмарины, которая перевозила почти 800 килограммов кокаина. Наркоторговцы этой страны производят рекордные объемы наркотиков, предназначенные для Европы и США. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По словам представителя ВМС капитана Уилмера Роа, подводная лодка была перехвачена в субботу утром у тихоокеанского побережья Колумбии. Самодельное судно длиной 15 метров перевозило почти 800 килограммов кокаина в небольших пакетах размером с кирпич. Пакеты были проштампованы изображениями скорпионов и мексиканских флагов.

Роа сообщил, что в прошлом году колумбийские военно-морские силы захватили 10 подводных лодок с наркотиками.

Он также объяснил, что наркоторговцы используют корпуса скоростных катеров для изготовления подводных аппаратов и приспосабливают их, чтобы они могли двигаться немного под поверхностью моря.

Некоторые люди умирают в этих машинах, потому что они испытывают механические сбои или имеют очень маленькие отверстия для поступления свежего воздуха, - сказал Роа.

В последние годы правительство Колумбии пытается ограничить производство кокаина.

Дополнение

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2022 году площадь, засаженная кокаиновыми кустами в Колумбии, достигла исторического максимума - 230 тысяч гектаров, а потенциальное производство кокаина также возросло до 1,7 тысячи тонн - на 24% по сравнению с предыдущим годом.

Однако одновременно с ростом производства кокаина в Колумбии, Эквадор становится популярным маршрутом для контрабанды этого наркотика.

Бельгийская таможня в прошлом году изъяла рекордное количество кокаина