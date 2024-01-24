В Колумбии арестовали подводную лодку, которая перевозила почти 800 кг кокаина
Киев • УНН
Военно-морские силы Колумбии захватили самодельную подводную лодку, перевозившую почти 800 кг кокаина, и это первый подобный захват в этом году. Задержание произошло на фоне рекордно высокого производства кокаина.
ВМС Колумбии сообщили об аресте первой в этом году субмарины, которая перевозила почти 800 килограммов кокаина. Наркоторговцы этой страны производят рекордные объемы наркотиков, предназначенные для Европы и США. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
По словам представителя ВМС капитана Уилмера Роа, подводная лодка была перехвачена в субботу утром у тихоокеанского побережья Колумбии. Самодельное судно длиной 15 метров перевозило почти 800 килограммов кокаина в небольших пакетах размером с кирпич. Пакеты были проштампованы изображениями скорпионов и мексиканских флагов.
Роа сообщил, что в прошлом году колумбийские военно-морские силы захватили 10 подводных лодок с наркотиками.
Он также объяснил, что наркоторговцы используют корпуса скоростных катеров для изготовления подводных аппаратов и приспосабливают их, чтобы они могли двигаться немного под поверхностью моря.
Некоторые люди умирают в этих машинах, потому что они испытывают механические сбои или имеют очень маленькие отверстия для поступления свежего воздуха,
В последние годы правительство Колумбии пытается ограничить производство кокаина.
Дополнение
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2022 году площадь, засаженная кокаиновыми кустами в Колумбии, достигла исторического максимума - 230 тысяч гектаров, а потенциальное производство кокаина также возросло до 1,7 тысячи тонн - на 24% по сравнению с предыдущим годом.
Однако одновременно с ростом производства кокаина в Колумбии, Эквадор становится популярным маршрутом для контрабанды этого наркотика.
Бельгийская таможня в прошлом году изъяла рекордное количество кокаина18 январь 2024, 01:00 • 25128 просмотров
В Колумбии арестовали подводную лодку, которая перевозила почти 800 кг кокаина
Военно-морские силы Колумбии захватили самодельную подводную лодку, перевозившую почти 800 кг кокаина, и это первый подобный захват в этом году. Задержание произошло на фоне рекордно высокого производства кокаина.
Сегодня День Службы внешней разведки Украины
В октябре 2004 года на базе Департамента разведки и разведывательных подразделений региональных органов Службы безопасности была создана Служба внешней разведки Украины.
24 января: День эскимо, Международный день образования
Именно 24 января 1922 года американский кондитер и владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон запатентовал мороженое в шоколадной глазури - эскимо, хотя производить начал его с 1919 года.
Заболеваемость корью в Европе стремительно растет - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о стремительном росте заболеваемости корью в Европе: с января по октябрь 2023 года было зарегистрировано более 30 000 случаев инфицирования. ВОЗ связывает рост заболеваемости со снижением уровня вакцинации во время пандемии COVID-19.
Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема
Новак Джокович в 48-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема, победив Тейлора Фрица со счетом 7-6(3), 4-6, 6-2, 6-3.
Афера с любовью в сети привела к тройному убийству в Испании
Испанская полиция задержали мужчину за убийство двух пожилых сестер и брата, которые были втянуты в аферу с онлайн-знакомствами. Подозреваемый утверждает, что две сестры накопили значительный долг перед ним из-за того, что поверили онлайн-бойфрендам.
Испания переосмысливает роль музеев, чтобы они вышли за пределы колониального обрамления и цензуры
Правительство Испании пересматривает деятельность государственных музеев, чтобы убедиться, что они выходят за рамки колониальных идей и противодействуют политическому вмешательству и цензуре в искусстве.
В Иране казнили протестующего с психическим расстройством
Мохаммад Гобадлу, 23-летний иранский протестующий с психическим расстройством, был казнен за якобы убийство полицейского во время протестов. Судебный процесс над ним сопровождался обвинениями в применении пыток, а его психическое состояние не принималось во внимание.
Только при письменном согласии: PornHub ужесточил правила публикации видео на платформе
PornHub ввел новые правила, которые требуют письменного согласия от всех участников видео, в дополнение к проверке идентификации. Эта мера направлена на предотвращение распространения контента без согласия и так называемого "порно мести".
Опасный отпуск в Португалии: актера "50 оттенков серого" госпитализировали после встречи с токсичной гусеницей
Ирландский актер Джейми Дорнан был госпитализирован с симптомами сердечного приступа во время отпуска в Португалии, что позже оказалось следствием контакта с ядовитыми гусеницами. Эти гусеницы, найденные на полях для гольфа на юге Португалии, имеют раздражающий белок, который может вызвать аллергические реакции.