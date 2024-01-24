После рекордной жары в Колумбии вспыхнул ряд лесных пожаров: 582 муниципалитета страны в состоянии красной тревоги

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  144587 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  142115 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  156264 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157518 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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После рекордной жары в Колумбии вспыхнул ряд лесных пожаров: 582 муниципалитета страны в состоянии красной тревоги

Из-за рекордной жары, вызванной явлением Эль-Ниньо, Колумбия борется с 21 активным лесным пожаром. Около 900 населенных пунктов по всей Колумбии находятся в зоне риска, а 582 муниципалитета объявлены в состоянии красной тревоги.

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После рекордной жары в Колумбии вспыхнул ряд лесных пожаров: 582 муниципалитета страны в состоянии красной тревоги

"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

Марка, посвященная погибшим защитникам Украины, под названием "Вечная память", была признана лучшей маркой прошлого года. Кроме того, наибольшей популярностью среди украинцев пользовался почтовый блок с изображением украинских колядок в Киево-Печерской лавре.

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"Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го": украинцы определили лучшие марку и почтовый блок прошлого года

Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы

российские оккупационные войска обстреливают Херсон. Несколько взрывов прогремели в Днепровском районе города

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Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Некачественное проектирование: в КГГА назвали предварительные причины деформации тоннеля "синей ветки" метро

Деформация тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве была вызвана некачественным проектированием и строительными работами, согласно предварительным выводам.

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Некачественное проектирование: в КГГА назвали предварительные причины деформации тоннеля "синей ветки" метро

Сотрудничество с Holtec поможет Украине экспортировать ядерные технологии - Президент "Энергоатома"

НАЭК "Энергоатом" создает в Украине хаб ядерных технологий, который будет производить оборудование для малых модульных реакторов и сможет экспортировать эти технологии на международный рынок. Этот шаг будет способствовать послевоенному восстановлению Украины и повышению конкурентоспособности украинской ядерной отрасли.

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Сотрудничество с Holtec поможет Украине экспортировать ядерные технологии - Президент "Энергоатома"

Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

В ГУР добавили, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

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Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных: ГУР о катастрофе российского Ил-76

Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав

Заболеваемость гриппом А и В в Украине растет быстрее, чем в предыдущие годы, конкурируя с темпами распространения Covid-19. Однако эпидемиологическая ситуация остается под контролем и пока не требует введения противоэпидемических мероприятий на национальном уровне.

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Количество вирусов гриппа А и В в Украине начинает конкурировать с Covid-19 - Минздрав

ГУР о катастрофе российского Ил-76: достоверной информации, кто был на борту и в каком количестве, нет

В разведке отметили, что сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

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ГУР о катастрофе российского Ил-76: достоверной информации, кто был на борту и в каком количестве, нет

Польское правительство хочет подписать с Украиной соглашение по транзиту агропродукции

Польское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском планирует заключить соглашение с Украиной о транзите сельскохозяйственной продукции.

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Польское правительство хочет подписать с Украиной соглашение по транзиту агропродукции

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Украина будет предоставлять приоритет кандидатам, которые лучше всего будут представлять украинские вопросы на выборах нового Генерального секретаря Совета Европы. Потенциальные механизмы всеобъемлющей компенсации и создание трибунала по преступлению агрессии являются одними из ключевых вопросов, которые вызывают беспокойство.

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы