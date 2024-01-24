После рекордной жары в Колумбии вспыхнул ряд лесных пожаров: 582 муниципалитета страны в состоянии красной тревоги

Общее количество активных лесных пожаров в регионах Колумбии достигает 21. Более 900 муниципалитетов страны в состоянии опасности из-за температурных рекордов в связи с природным явлением "Эль-Ниньо".

Об этом передает УНН со ссылкой на El País и Associated Press.

Детали

Согласно информации, которую указало Национальное подразделение по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD) в своей последней оценке чрезвычайной ситуации, по всей национальной территории Колумбии продолжается 21 активный пожар.

Сейчас Колумбия страдает от рекордных температур около 40 градусов по Цельсию. По словам ми Гислиан Эчеверри из Метеорологического института, "рекордные температуры зафиксированы по всей стране".

Высокие температуры и засухи, вызванные погодным явлением "Эль-Ниньо", которое характеризуется нагревом поверхностных вод в Тихом океане и имеет последствия во всем мире.

Высокие температуры также способствуют возникновению пожаров. В связи с возможными последствиями явления "Эль-Ниньо", правительство Колумбии увеличило количество муниципалитетов, находящихся в состоянии готовности к лесным пожарам, с 795 до 883.

По словам министра окружающей среды и устойчивого развития Сусаны Мухамад, текущая ситуация является "очень критической".

Из 883 муниципалитетов, находящихся в состоянии пожарной тревоги, 582 - в состоянии красной тревоги; кроме того, 47 муниципалитетам угрожают оползни, а 89 - нехватка воды.

Местные и национальные органы власти сообщают об активных пожарах в Национальном природном парке Эль Тупарро на востоке страны с большим биоразнообразием, где обитают тапиры, пумы и черепахи-амфибии. Спасатели координируют работу с аэрокосмическими силами для разведки пострадавшего района.

Управление по управлению рисками Колумбии сообщило, что они работают над контролем и ликвидацией лесного пожара в Берлинском парамо, используя самолет, с помощью которого они сбрасывают воду в пострадавшие районы.

В муниципалитете Немокон, что в 52 километрах от Боготы, мэрия сообщила о пожаре в сельской горной местности с по меньшей мере тремя активными очагами.

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Пожар на восточных холмах Боготы

С понедельника 22 января, в столице Колумбии, Боготе пылает безумный пожар на горном хребте, граничащем с городом на востоке (Серрос Ориенталес). Пострадало по меньшей мере 12 гектаров леса.

В разгар чрезвычайной ситуации мэр столицы Карлос Фернандо Галан обнародовал первую гипотезу о пожаре, который уничтожил по меньшей мере 12 гектаров растительности.

Первоначальное расследование, проведенное пожарной бригадой Боготы, имеет серьезные основания полагать, что причиной пожара стал костер - предупредил мэр.

По состоянию на среду 24 января, власти страны подтвердили, что пожары возле Боготы уже контролируемые на 95% после напряженной работы в течение последних суток.

Между тем, Министерство экологии Колумбии предупредило о "значительном ухудшении" качества воздуха в мегаполисе с его восьмимиллионным населением.

Напомним,

2023 год установил рекорд как самый теплый год со средним повышением температуры на 1,45 градуса; ВМО предупреждает, что 2024 год может быть более жарким из-за Эль-Ниньо.

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