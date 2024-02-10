Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло на Филиппинах, сохраняется опасность афтершоков

10 февраля на филиппинском острове Минданао произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Об этом сообщает Филиппинское сейсмологическое агентство и Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ), пишет УНН.

Детали

По данным GFZ, подземные толчки залегали на глубине 10 км.

Филиппинское сейсмологическое агентство предоставило другие данные, заявив, что землетрясение было магнитудой 5,9 баллов и глубиной 27 км. Филиппинское агентство также сообщило в своем бюллетене, что не ожидает разрушений, но возможны повторные толчки - так называемые афтершоки. Очевидцы сообщили в соцсетях, что толчки были достаточно ощутимыми, а дрожание земли продолжалось около 20 секунд.

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Власти сообщили, что спасатели, которые искали десятки пропавших без вести в результате оползня в городе Мако в южной филиппинской провинции Давао-де-Оро, были вынуждены прекратить свои операции из-за землетрясения.

Добавим

По данным Reuters, число погибших в результате оползня, произошедшего во вторник вечером возле золотодобывающей шахты, достигло 28 человек, 77 считаются пропавшими без вести и 32 получили ранения. Однако полиции удалось спасти 3-летнюю девочку, которая пробыла под завалами 60 часов.

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