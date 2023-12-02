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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,6: объявлено предупреждение о цунами

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 21:00  •  10615 просмотра

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На Филиппинах произошла серия землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. На острове Минданао и на юго-востоке Японии было объявлено предупреждение о цунами.

2 декабря на Филиппинах прозошла серия землетрясений, самое мощное из которых достигло по силе 7,6 баллов, сообщает УНН.

Толчки продолжались в течение трех часов. Магнитуда колебалась от  5 до 7,6.

Геологическая служба США, фиксирующая сейсмическую активность по всему миру, обнаружила эпицентр на глубине 32 км и примерно в 21,2 км к юго-востоку от города Хинатуан с населением более 40 000 человек.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Власти Филиппин активировали предупреждение о цунами на острове Минданао на юге страны после землетрясения магнитудой 7,6.

Япония также активизировала предупреждение о цунами на юго-востоке страны.

Елена Архипова

Елена Архипова

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На Філіппінах стався землетрус магнітудою 7,6: оголошено попередження про цунамі
Philippines hit by magnitude 7.6 earthquake; tsunami warning issued
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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,6: объявлено предупреждение о цунами

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