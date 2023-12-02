На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,6: объявлено предупреждение о цунами

2 декабря на Филиппинах прозошла серия землетрясений, самое мощное из которых достигло по силе 7,6 баллов, сообщает УНН.

Толчки продолжались в течение трех часов. Магнитуда колебалась от 5 до 7,6.

Геологическая служба США, фиксирующая сейсмическую активность по всему миру, обнаружила эпицентр на глубине 32 км и примерно в 21,2 км к юго-востоку от города Хинатуан с населением более 40 000 человек.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Власти Филиппин активировали предупреждение о цунами на острове Минданао на юге страны после землетрясения магнитудой 7,6.

Япония также активизировала предупреждение о цунами на юго-востоке страны.