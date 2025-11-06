МКС підтверджує звинувачення у воєнних злочинах проти Джозефа Коні, ватажка сумнозвісної Господньої армії спасіння

У четвер Міжнародний кримінальний суд заочно підтвердив звинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності проти угандійського воєначальника-втікача Джозефа Коні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Коні, лідеру повстанської Господньої армії спротиву, висунуто звинувачення за 39 пунктами звинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, включаючи вбивства, зґвалтування, використання дітей-солдатів, сексуальне рабство та примусову вагітність, у період з 2002 по 2005 рік, згідно з рішенням суду, опублікованим у четвер.

Ордер на арешт Коні було видано у 2005 році, що зробило його найдовше перебуваючим у справі втікачем МКС. Судді відхилили прохання призначених судом адвокатів, які представляють Коні, про призупинення рішення у справі та натомість постановили, що Коні може бути офіційно звинувачено за всіма 39 пунктами звинувачення, висунутими обвинуваченням.

Палата вважає, що твердження обвинувачення про те, що пан Коні віддавав постійні накази про напади на цивільні поселення, вбивства та жорстоке поводження з цивільними особами, грабування та знищення їхнього майна, а також викрадення дітей та жінок з метою інтеграції до ЛРА, доведено відповідно до відповідного стандарту (суттєвих підстав вважати) - йдеться у рішенні суддів.

Окрім злочинів, нібито скоєних його підлеглими, судді заявили, що Коні також може бути пред'явлено звинувачення за 10 пунктами звинувачення у злочинах, які він звинувачує у скоєнні самостійно, безпосередньо пов'язаних з двома жертвами, які були його примусовими дружинами.

За це йому загрожують звинувачення у поневоленні, примусовому шлюбі, примусовій вагітності, катуваннях та переслідуванні за віком та статтю.

Прокурори привітали рішення суддів і назвали його вирішальним кроком у притягненні Коні до відповідальності за злочини, які йому приписують.

Це гарантує, що Джозеф Коні - після арешту - зможе негайно постати перед судом за цими звинуваченнями - йдеться у заяві прокурора.

Прокурори додали, що зусилля щодо розшуку та арешту 64-річного Коні тривають.

Заснована наприкінці 1980-х років з метою повалення уряду Господня армія спасіння жорстоко поводилася з угандійцями майже 20 років, борючись з військовими з баз на півночі Уганди. За даними ООН, у конфлікті загинуло близько 100 000 людей. ГАС зараз значною мірою знищена.

Доповнення

