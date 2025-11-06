ukenru
Ексклюзив
14:11 • 24636 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 34828 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 24241 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 24535 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 49732 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 34664 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37731 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50035 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38998 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32762 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

МКС підтверджує звинувачення у воєнних злочинах проти Джозефа Коні, ватажка сумнозвісної Господньої армії спасіння

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Міжнародний кримінальний суд заочно підтвердив 39 звинувачень у воєнних злочинах та злочинах проти людяності проти угандійського воєначальника Джозефа Коні. Його звинувачують у вбивствах, зґвалтуваннях, використанні дітей-солдатів та інших злочинах з 2002 по 2005 рік.

МКС підтверджує звинувачення у воєнних злочинах проти Джозефа Коні, ватажка сумнозвісної Господньої армії спасіння

У четвер Міжнародний кримінальний суд заочно підтвердив звинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності проти угандійського воєначальника-втікача Джозефа Коні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Коні, лідеру повстанської Господньої армії спротиву, висунуто звинувачення за 39 пунктами звинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, включаючи вбивства, зґвалтування, використання дітей-солдатів, сексуальне рабство та примусову вагітність, у період з 2002 по 2005 рік, згідно з рішенням суду, опублікованим у четвер.

Ордер на арешт Коні було видано у 2005 році, що зробило його найдовше перебуваючим у справі втікачем МКС. Судді відхилили прохання призначених судом адвокатів, які представляють Коні, про призупинення рішення у справі та натомість постановили, що Коні може бути офіційно звинувачено за всіма 39 пунктами звинувачення, висунутими обвинуваченням.

Палата вважає, що твердження обвинувачення про те, що пан Коні віддавав постійні накази про напади на цивільні поселення, вбивства та жорстоке поводження з цивільними особами, грабування та знищення їхнього майна, а також викрадення дітей та жінок з метою інтеграції до ЛРА, доведено відповідно до відповідного стандарту (суттєвих підстав вважати)

 - йдеться у рішенні суддів.

У Іспанії відбувається народний трибунал над режимом Талібан за систематичне пригнічення жінок в Афганістані08.10.25, 16:14 • 3385 переглядiв

Окрім злочинів, нібито скоєних його підлеглими, судді заявили, що Коні також може бути пред'явлено звинувачення за 10 пунктами звинувачення у злочинах, які він звинувачує у скоєнні самостійно, безпосередньо пов'язаних з двома жертвами, які були його примусовими дружинами.

За це йому загрожують звинувачення у поневоленні, примусовому шлюбі, примусовій вагітності, катуваннях та переслідуванні за віком та статтю.

Прокурори привітали рішення суддів і назвали його вирішальним кроком у притягненні Коні до відповідальності за злочини, які йому приписують.

Це гарантує, що Джозеф Коні - після арешту - зможе негайно постати перед судом за цими звинуваченнями 

- йдеться у заяві прокурора.

Прокурори додали, що зусилля щодо розшуку та арешту 64-річного Коні тривають.

Заснована наприкінці 1980-х років з метою повалення уряду Господня армія спасіння жорстоко поводилася з угандійцями майже 20 років, борючись з військовими з баз на півночі Уганди. За даними ООН, у конфлікті загинуло близько 100 000 людей. ГАС зараз значною мірою знищена.

Доповнення

Лівійського військового високопосадовця Осаму Аль-Масрі Нджіма, якого Італія звільнила з в'язниці у січні, заарештували в Тріполі. Його звинувачують у катуваннях та насильстві щодо в'язнів, включаючи смерть одного ув'язненого.

Павло Зінченко

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Шлюб
Уганда
Організація Об'єднаних Націй
Лівія
Італія