У Іспанії відбувається народний трибунал над режимом Талібан за систематичне пригнічення жінок в Афганістані

Постійний народний трибунал (ПНТ), який відповідає за винесення рішень щодо серйозних злочинів проти народів та меншин, проводить свій перший Міжнародний форум. Розглядаються систематичні порушень прав людини, яких зазнають жінки і дівчата в Афганістані за режиму талібів. Протягом трьох днів у Мадриді, активісти та юристи будуть надавати докази та свідчення. Передає УНН із посиланням на EFE та El País.

Деталі

У Мадриді розпочався триденний "Народний трибунал для жінок Афганістану", спеціальної сесії Постійного народного трибуналу (The Permanent Peoples' Tribunal - PPT). Подія організована чотирма афганськими організаціями в екзилі. Серед них - правозахисна організація Rawadari Шахарсад Акбар, колишньої голови Незалежної комісії з прав людини Афганістану (AIHRC). Також Rawadari, Організація з досліджень та розвитку політики (DROPS) і Human Rights Defenders Plus (HRD+).

Захід також співпрацює з Обсерваторією з прав людини Мадридської асоціації адвокатів (ICAM).

Зазначається, що подія має історичне значення.

Трибунал є унікальною можливістю колективно почути голоси жінок Афганістану - зазначила Дороті Естрада Танк, член Робочої групи ООН з питань дискримінації щодо жінок і дівчат, передає El País.

Також фахівець зауважила, що вердикт, який буде оголошений у грудні 2025 року, не має обов'язкової сили, втім "він дозволить задокументувати та проаналізувати свідчення".

Тим самим буде відкрито шлях до притягнення до відповідальності за серйозні та систематичні порушення прав людини. Окремо підкреслюється, що жінки та дівчатка продовжують щодня стикатися з порушенням своїх прав у цій країні.

Доповнення

Доповідач ООН з прав людини не отримував візи до Афганістану протягом двох років. Щодо рішення Permanent Peoples' Tribunal, - воно очікується до середини грудня. Згодом воно буде подано до ООН та інших установ.

Нагадаємо

У вересні 2025 року стало відомо, що Талібан заборонив книги, написані жінками, та 18 навчальних предметів в університетах Афганістану, включаючи права людини та гендерні дослідження.

Верховний лідер "Талібану" затвердив закони, що забороняють жінкам говорити та показувати обличчя на публіці.

На початку року повідомлялось, що ісламістський рух "Талібан" ще більше обмежив доступ до вищої освіти для жінок і дівчат. У афганському місті Герат видано наказ приватним навчальним закладам припинити пропонувати курси для дівчат старшого віку.